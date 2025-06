Buchen. (rüb) Was geschah wirklich in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2015? Einer, der darauf eine fundierte Antwort geben kann, ist Pascal Rückheim. Der 44-jährige Rettungsassistent, der aus Rosenberg stammt und heute in Igersheim lebt, war der einzige bekannte Augenzeuge der tödlichen Elefantenattacke. Wir haben uns mit ihm vor Ort unterhalten.

Herr Rückheim,