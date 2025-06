Von Rüdiger Busch

Buchen. "Mein Opa ist häufig um 4 Uhr in der Früh aufgestanden und spazieren gegangen, oder er hat eine Runde mit dem Fahrrad gedreht", erinnert sich Sofija Hunecker. Von seinem letzten Spaziergang in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2015 ist Alexander Hunecker nicht mehr heimgekehrt. Der 65-jährige Rentner wurde gegen 5.30 Uhr an der Straße Am