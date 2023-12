Von Moritz Bayer

Schönbrunn/Eberbach. Der Wald ist im Wandel. Klimatische Veränderungen bringen auch immer Änderungen an der Flora mit sich. So rechnet man in unserer Gegend in rund 50 Jahren mit ähnlichen Verhältnissen, wie sie heute im Mittelmeerraum herrschen. Deshalb werden sich unsere Wälder verändern, einige Arten kommen besser, andere schlechter mit solchen Bedingungen zurecht. Aufgabe der Forstbehörden ist, einen vielfältigen, artenreichen und gesunden Wald zu erhalten und zu verjüngen.

Gibt es aber zu viele Rehe im Wald, ist es kaum möglich, den Nachwuchs klimaresistenter Laubbaumarten zu gewährleisten. Das gefährdet die Zukunftsfähigkeit unserer Wälder im Klimawandel. Warum das so ist und was bei der Bejagung zu beachten ist, erklären im Gespräch mit der Zeitung Manfred Robens, der Leiter des Kreisforstamtes und Ulrich Seisler, langjähriger Jagdpächter in Schönbrunn.

Wie gefährdet ist der Schönbrunner Wald durch den Klimawandel?

Robens: Wir brauchen heutzutage Mischbaumbarten mehr denn je, allen voran die Eichenarten. Die sind lichtbedürftiger und trockenheitstoleranter als viele Bäume im aktuellen Bestand. Die Fichte auf der anderen Seite ist quasi der Klimawandelverlierer unter den Baumarten und wird hier langfristig wohl verschwinden.

Wieso bergen Rehe für diese Bäume mit besseren Zukunftsprognosen eine größere Gefahr als für den aktuellen Bestand?

Robens: Weil sie etwas naschhaft sind. Sie fressen die aktuell noch selteneren Jungbäume lieber. Sind die Rehe dann zu zahlreich, werden in der erforderlichen Verjüngung des Waldes zu viele Gipfel- und Seitenknospen junger Eichen, Kirschen, Winterlinden oder Spitzahorn abgefressen. Davon erholen sich die Jungbäume dann irgendwann nicht mehr.

Wie viele Rehe gibt es in etwa um Schönbrunn und ab welcher Größenordnung spricht man davon, dass es zu viele sind?

Seisler: Rehwild ist nicht zählbar, das ist nicht annähernd möglich und macht daher keinen Sinn. In einem Versuch wurde in Dänemark mal für ein Waldgebiet von etwa 40 Tieren ausgegangen, heraus kamen bei einer Drückjagd um die 200. Was feststellbar ist, sind Verbissschäden und im Frühjahr die Reviermarkierungen, die Fegestellen. Da reiben die Böcke ihre Geweihe an Jungbäumen, das sieht man an der Rinde. Auch Wildunfälle können ein starker Indikator sein.

Robens: Genau, Rehe lassen sich nicht zählen. Am Ausmaß des Wildverbisses an der Naturverjüngung und den Bodenpflanzen kann aber ablesen, ob es zu viele Rehe im Wald gibt. Deshalb muss die Untere Forstbehörde alle drei Jahre ein Gutachten für jedes Revier erstellen, das mit einer Empfehlung endet, ob der Rehabschuss gleich bleiben, fallen oder steigen sollte.

Wie wirkt sich das Gutachten konkret aus?

Seisler: Unmittelbar ist das erst mal nichts Bindendes. Seit 2016 gibt es keinen Abschussplan mehr, sondern ein Wortungetüm namens Rehwildbewirtschaftung ohne behördliche Abschussplanung, kurz: Roba. Die Forstbehörde gibt auf Wissensgrundlage der Roba dann Empfehlungen an die Jagdpächter, wie viele Rehe pro Jahr geschossen werden sollten.

Wann findet die Rehjagd statt? Gibt es zur Jagd auf anderes Wild Unterschiede?

Robens: Manche Jagdpächter konzentrieren sich mehr auf das Schwarzwild. Da sind dann aber vermutlich die Schadenersatzgründe im Hinterkopf: Eine Rotte Wildschweine gräbt schon mal schnell ein ganzes Feld um und der Jagdpächter ist dem Landwirt gegenüber schadenersatzpflichtig. Eine Feldjagd hat klar das größere Schadenspotenzial. Aus forstlicher Sicht sind Wildschweine im Wald kein nennenswertes Problem, die Rehe allerdings schon.

Seisler: Wie bei allen bejagten Tieren, gibt es Unterschiede, aber Jäger ist man aus Leidenschaft und sucht nicht den einfachen Weg. Die Hege des Rehbestands ist ebenso ein Anliegen wie bei anderen Tieren. Und die Regeln sind klar gesetzlich vorgegeben. Zwischen Februar und Mai ist Ruhezeit für das Wild, zudem sind die weiblichen Rehe trächtig und setzen ab Mai bis Juni ihre Kitze. Ab Mai sind Böcke und Schmalrehe bejagbar, Geiße und Kitze nur von September bis Ende Januar.

Kommt es häufig zu Interessenskonflikten zwischen Waldbesitzern und Jägern?

Seisler: Nein, jeder hat seinen berechtigten Ansatz: Der Förster legt seinen Fokus auf einen gesunden Wald, der Jäger hat einen gesunden Wildbestand im Blick. Es ist eigentlich wie so oft im Leben: Man muss miteinander reden und sich zuhören, dann findet man auch die Schnittmengen.

Robens: Wir Förster sprechen ja nicht für uns, sondern für die Waldbesitzer, in deren Auftrag wir uns um die Wälder kümmern. Das Ziel ist klar. Wir wollen unseren Urenkeln klimafitte Wälder hinterlassen, dafür müssen Rehe bejagt werden. Auch im Jagd- und Wildtier-Management Gesetz (JWMG) haben Jäger eine Mitverantwortung dafür, dass sich die Hauptbaumarten im Wald ohne Schutz verjüngen lassen.

Der Mensch muss als zwangsläufig regulierend tätig sein. Könnte das auch die Natur selbst wieder ein Stück weit übernehmen? Wären Wölfe beispielsweise eine Option, wenn sie hier wieder leben würden?

Robens: In manchen Gegenden ginge das vielleicht, im Rhein-Neckar-Kreis sind Wölfe eine Randthematik. Auch wenn Schönbrunn, Eberbach und Co sehr waldreich sind, ist die Region im Ganzen dennoch dicht besiedelt. Auch der Wolf könnte das Problem überhöhter Rehbestände hier nicht lösen.