Von Gabriele Eisner-Just

Schwarzach. Mit einem Familientag startete der Wildpark Schwarzach am Sonntag ganz offiziell in die warme Jahreszeit – traditionell ist es die erste von vielen Veranstaltungen im Jahresverlauf. Das Team des Wildpark-Fördervereins hatte wieder eine ganze Palette an Höhepunkten für Familien aufgeboten: Am Morgen feierte Pfarrerin Angelika Schmitt einen Gottesdienst zum Thema "von der Raupe zum Schmetterling". Familien konnten sich im Wildpark von ihr segnen lassen.

Als Publikumsrenner gestaltete sich die Kutsche des Ziegenhofs "Bär", in der die Kinder durch den Wildpark kutschiert wurden. Die weißen Edelziegen Paul, Oskar und Otto sind gut an die Kutsche gewöhnt und durften sich auch immer wieder das Gras auf der Wildparkwiese schmecken lassen. Eher ruhig ging es im Damwildstall zu, wo die Buchautorin Eleanora Falkenstein den zuhörenden Kindern ihre Geschichten vorlas. Wer sich praktisch betätigen wollte, konnte Seife in Formen gießen, bei der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Wasserstrahl aus dem Feuerwehrschlauch genau ins Loch zielen oder am Bastelstand malen. Beim Imkerverein konnten die Kinder sich eine eigene Kerze ziehen, Honig-Gummibärchen und sogar ein ausgeblasenes Straußenei kaufen.

Die Hobbymalerin Margarete Keilhauer stellte ihre Tier- und Pflanzenbilder aus, die ebenfalls erworben werden konnten. Außerdem hatte der Förderverein erstmals Kunsthandwerker eingeladen, beim Familientag ihre Stände aufzubauen. Und schließlich führten die Junior Ranger interessierte Besucher durch den Wildpark und berichteten Interessantes und Wissenswertes über die Tiere. Am Stand der Junior Ranger konnte man außerdem Namensvorschläge für die neugeborenen Kälbchen abgeben und ein Wildparkquiz ausfüllen.

Natürlich gab es auch Speisen und Getränken an den Ständen im Birkenhof und eine bunte Vielfalt an Kuchen und Torten aus den Küchen der Schwarzacher Hobbybäckerinnen und -bäcker. Der finanzielle Überschuss aus den Verkäufen kommt in Form einer Spende des Fördervereins dem Bau eines neuen Yakstalls und einem neu gestalteten Vorplatz bei den Auerrindern zugute.

Im Rahmen des Familientags wurde außerdem eine wegweisende Kooperation unterzeichnet: Ab sofort arbeiten der Naturpark Neckartal-Odenwald und der Wildpark Schwarzach enger zusammen. Michaela Kahl, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks, sagte bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags: "Gemeinsame Veranstaltungen von Wildpark und Naturpark sind eine gute Sache, insbesondere in der Bildungsarbeit." Gerade im Bereich Kindergarten und Schule könne der Wildpark ein außerschulischer Lernort sein. "Dabei kann man auch die Öffentlichkeitsarbeit vernetzen und dadurch Menschen für Veranstaltungen im Wildpark interessieren", so Kahl.

Schwarzachs Bürgermeister Mathias Haas freut sich über diese regionale Partnerschaft: "Mit der Zusammenarbeit von Naturpark und Wildpark bringen wir Menschen zusammen, kreieren neue Formate und verbinden ehrenamtliche und hauptamtliche Bestrebungen für Natur und Umweltschutz", erklärte er. "Wir haben uns diese Zusammenarbeit schon immer gewünscht", ergänzte Dirk Longerich, der Vorsitzender des Wildpark-Fördervereins ist. Er nutzte die Chance, und "bewarb" sich direkt bei Michaela Kahl um die Ausrichtung eines Naturparkmarktes in Schwarzach.