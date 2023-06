Von Moritz Bayer

Eberbach. Wälder sind sensible Gebilde und stehen vor großen Herausforderungen. Laut dem bundesweiten Waldzustandsbericht sind in Deutschland nur 17 Prozent aller Wälder nicht geschädigt. 46 Prozent weisen sogar deutliche Schädigungen auf. Eberbach gehört in Baden-Württemberg zu den fünf waldreichsten Gemeinden.

Forstrevierleiterin Christl Hock