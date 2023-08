Neckar-Odenwald-Kreis. (ankf) Diese Idee ist nicht wirklich angekommen: Erstmalig schrieb der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe einen "Poetry Slam in Mundart" für junge Leute aus – nun wurde die Dichter-Schlacht ersatzlos abgesagt. Der Grund dafür ist einfach: Niemand hat sich für den Wettbewerb angemeldet. Dies teilte die Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mit. Bis zum Anmeldeschluss am 15. August waren keinerlei Anmeldungen eingegangen.

Eigentlich hatte sich der Wettbewerb an alle Menschen unter 30 Jahren gerichtet, die im Regierungsbezirk leben oder dort geboren sind und einen der heimischen Dialekte (alemannisch, kurpfälzisch, schwäbisch, fränkisch) sprechen. Warum es auf kein Interesse gestoßen ist, können auch die Verantwortlichen nicht beantworten.

"Möglicherweise ist aber das Interesse an Dialekt unter jungen Menschen nicht groß genug, um eine solche Veranstaltung durchzuführen. Ein weiterer Grund könnte der gewählte Zeitpunkt in den Sommerferien sein", so die Antwort des Regierungspräsidiums. Der Wettbewerb hätte am 2. September stattfinden sollen.

Ob so ein Wettbewerb nochmals ausgeschrieben wird, ist ungewiss. "Gespräche dazu, ob und wann die Veranstaltung nochmals angeboten wird, laufen aktuell. Sollte die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder angeboten werden, wird das Regierungspräsidium Karlsruhe dazu gesondert informieren", lautete die Antwort auf unsere Nachfrage.