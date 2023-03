Wertheim. (pol) Das Polizeirevier Wertheim nahm am Donnerstag den Geldabholer eines versuchten Telefonbetrugs mit der Masche "Schockanruf" in Wertheim fest. Dies war innerhalb der vergangenen zwei Wochen bereits der dritte Fall im Main-Tauber-Kreis, bei dem Abholer durch die Polizei festgenommen werden konnten.

Gegen 17 Uhr klingelte das Telefon einer 62-Jährigen an deren Anschrift in Wertheim. Es meldete sich ein Mann, der sich als Staatsanwalt ausgab und behauptete, dass die Schwiegertochter der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Bei diesem Unfall sei eine Person getötet worden und eine Gefängnisstrafe könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Die Frau bemerkte den Schwindel des Betrügers, vereinbarte ein Treffen für die Geldübergabe und informierte zusätzlich die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten fuhren zum vereinbarten Treffpunkt und nahmen den 24-jährigen Geldabholer fest. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige wurde am Tag nach der Festnahme einem Haftrichter des Amtsgerichts Tauberbischofsheim vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, raten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn: Die Polizei ruft niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Man soll sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifel den Hörer auflegen. So wird man die Betrüger los. Bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen soll man misstrauisch werden. Man soll zudem die 110 wählen und den Sachverhalt der Polizei mitteilen. Außerdem soll die Rückruftaste nicht benutzt werden, da man sonst wieder bei den Tätern landet. Man soll am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen und sich zudem mit der Familie oder Personen, denen man vertraut, beraten. Die Polizei rät, die Familie oder Personen unter den bekannten Rufnummern zu kontaktieren.