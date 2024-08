Wertheim. (pol) Polizisten haben auf einem Autohof bei Wertheim zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Im Taxi der beiden 24 und 26 Jahre alten Insassen entdeckten die Beamten rund 2,5 Kilogramm Marihuana, geringe Mengen Kokain sowie augenscheinliches Dealergeld im vierstelligen Eurobereich. Außerdem stellten sie einen griffbereiten Schlagstock sicher.

Bei der Kontrolle am vergangenen Freitag war der Streife des Verkehrsdiensts zunächst starker Cannabisgeruch aufgefallen. Die beiden Männer standen zudem augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die beiden Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

In einem weiteren Schritt ordnete die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnungen der mutmaßlichen Drogendealer in Würzburg und Gaukönigshofen an. Dort entdeckten die Beamten weitere Kleinstmengen Betäubungsmittel. Zwei Polizisten verletzten sich im Zuge der Durchsuchungen leicht, als sie in der Wohnung in Gaukönigshofen gewaltsam eine Glastür öffneten. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim. Sie sind noch nicht abgeschlossen.