Von Alissa de Robillard

Eberbach. Es ist schwer zu glauben, dass die Kinder heutzutage nur noch vor ihren Bildschirmen sitzen würden, wenn man sich das Gewusel in der Buchhandlung Greif anschaut. Die Kinder stürzen sich förmlich auf Mangas wie "Naruto" oder "Dragon Ball", auf Fantasy-Romane wie "Warrior Cats" oder Bücher aus der Reihe "Ostwind". Aber auch bebilderte Bücher wie "Gans der Bär" stehen hoch im Kurs.

Pünktlich zum 23. April – Welttag des Buches und Todestag von William Shakespeare – werden wie jedes Jahr von den Buchhandlungen Bücher verschenkt. Seit Beginn der Woche kehren Schulklassen aus der Region in die Buchhandlung ein, um etwas über den Welttag des Buches zu erfahren, zu stöbern und sich ihre "geschenkte Geschichte" abzuholen. Dafür haben sich die Schulen vorab bei Martina Greif-Trussina, Geschäftsführerin der Buchhandlung, angemeldet und Gutscheine erhalten. Für jeden Gutschein gibt es eine "geschenkte Geschichte".

Ein Comicroman wird verschenkt. Foto: privat

Die Buch-Gutschein-Aktion ist eine Kooperation des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, dem Pinguin Random House Verlag und der Stiftung Lesen. Nicht zu vergessen sind natürlich die Buchhandlungen, welche die Bücher aus eigener Tasche kaufen und die Schulen, die mit den Schülern am Aktionstag teilnehmen. Die Bücher werden eigens für den Welttag des Buches geschrieben und entsprechend nur in einer Auflage gedruckt. Die Kampagne soll die Lust am Lesen wecken und die Lesekompetenzen der Kinder fördern.

Dieses Jahr wird der Comicroman "Volle Fahrt ins Abenteuer" verschenkt, geschrieben von Katharina Reschke und von Timo Grubig illustriert. Die Geschichte handelt von vier Abenteurern, die sich ganz ohne Technik, dafür aber mit einer Pferdekutsche, auf die Schatzsuche an die Ostsee begeben.

"Dieses Jahr haben sich so viele Schulklassen angemeldet wie noch nie", sagt Greif-Trussina. Angesagt haben sich über 400 Schülerinnen und Schüler aus 20 Klassen von 13 Schulen. Das sind über 400 Bücher, die verschenkt werden. Darum hat Greif-Trussina schon vor dem offiziellen Tag des Buches mit der Aktion, die bis Ende Mai geht, begonnen. Danach werden alle gesammelten Gutscheine an den Verlag zurückgeschickt und als kleines "Dankeschön" bekommen die teilnehmenden Buchhandlungen einen Bestseller pro 30 eingeschickter Gutscheine. Es ist also eine Aktion, von der alle Beteiligten profitieren.

Doch zurück zum Geschehen in der Buchhandlung: Für diesen Morgen haben sich ungefähr 40 Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule Bildungswerkstatt Schönbrunn angemeldet. Aus Platzgründen werden sie sich in zwei Gruppen aufteilen.

Die Schülerinnen und Schüler haben in den gut 45 Minuten "fette Beute" gemacht. Nicht nur haben sie die "Volle Fahrt ins Abenteuer" geschenkt bekommen, zudem drei Viertklässlern wurden ausgelost, die sich ein weiteres Buch aussuchen dürfen. "Wenn mir das Cover gefällt, dann weiß ich, dass mir das Buch auch gefällt", begründete einer der drei Schüler seine Buchauswahl. Er freue sich darauf, das Buch selbst zu lesen oder es sich vorlesen zu lassen.

Nach dem kurzen Programm mit Fakten über den Welttag des Buches, einem Quiz und Informationen über die Ausbildung zum Buchhändler, werden die Geldbeutel gezückt und das Taschengeld gezählt. Die jungen Leseratten geben sich nämlich nicht nur mit dem geschenkten Buch zufrieden. Die meisten kaufen sich gleich noch ein Buch. "Am liebsten lese ich Bücher über das Weltall und über Katzen", sagt eine Schülerin. Sie höre aber auch gerne Hörbücher. Die Frage "Fernseher oder Buch?" kann sie nicht wirklich beantworten: "Ich finde einfach beides gleich toll", sagt sie mit zuckenden Schultern und macht sich weiter auf die Suche nach einem Sachbuch, das sie noch nicht gelesen hat.

Einer der Schüler hat ein Buch gefunden, für das er sein Taschengeld gespart hat und das er seiner Mutter am 23. April schenken möchte. Damit hält er sich an die Tradition des Welttages des Buches, die vom katalanischen Brauch des "Sant-Jordi-Fests" inspiriert ist. Am Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen vereint sich Kultur und Romantik: Man beschenkt sich gegenseitig mit Rosen und Büchern. Es ist also nicht nur der Tag des Buches, sondern auch der Verliebten.