Mosbach. (stk/stm) Ein bisschen vorbereiten, richten und werkeln mussten sie noch, die Budenbetreiber auf dem Mosbacher Marktplatz. Am späten Freitagnachmittag war dann aber alles fertig – und die ersten Tassen füllten sich rasch mit dampfendem Glühwein und duftendem Punsch. In einer Gemeinschaftsleistung wird der Mosbacher Marktplatz wieder zum Weihnachtsmarkt mit ganz viel Atmosphäre umgestaltet. Die offizielle Eröffnung übernahm am heutigen Freitagabend kurz nach Einbruch der Dunkelheit Mosbachs Bürgermeister Julian Stipp, der bereits eine ordentliche Besucherzahl begrüßen durfte.

Die musikalische Garnierung kam vom Jekiss-Chor unter der Leitung von Katrin Glenz, Dank sagte Stipp auch Pfarrerin Bianca Meinzer und Diakon Andreas Wolf. Stipp wünschte, dass die Besuchenden "den Zauber aufsaugen" können, und auch mal ein ruhiges Stündchen haben – auch wenn Trubel zur Weihnachtszeit dazugehöre.

Am Samstag und Sonntag, dem ersten Advent, steht auch gleich das erste Mal Rahmenprogramm auf dem Markt-Plan: Kunsthandwerker und Hobbybastler laden zur "Sternenstube" im Rathaussaal ein. Jeweils von 11 bis 19.30 Uhr kann man sich auf allerlei besondere und ideenreiche Handwerksarbeiten zum Thema "Stern", aber auch zu anderen bezaubernden Ideen freuen, sie bewundern – und natürlich auch kaufen. Präsentiert werden Genähtes, Gebasteltes, Gehäkeltes, Gesägtes, Gegossenes und Gefaltetes.

Parallel wird ein Bilderbuch lebendig: Ebenfalls am Samstag und Sonntag, jeweils um 17 Uhr, gibt es zusätzlich zur Sternenstube im kleinen Rathaussaal eine musikalische Lesung mit der Musikschule Mosbach. Schüler der Musikschule Mosbach, unter der Leitung von Katrin Glenz, untermalen mit bezaubernden Liedern die Weihnachtsgeschichte "Ein wunderbarer Weihnachtswunsch" nach einem Buch von Lori Evert und Per Breiehagen.

Wundervolle Fotos aus dem tief verschneiten Skandinavien erzählen die Geschichte von Anja, die im Schnee das einsame Rentierbaby Ole findet und es ein Jahr lang versorgen darf.

Ob Oles Wunsch, ein Teil der magischen Rentierherde des Weihnachtsmannes zu werden, und auch Anjas großer Wunsch nach einem eigenen Hund in Erfüllung gehen, wird in der 45-minütigen Lesung am Ende verraten. Der Eintritt ist frei.