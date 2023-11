Heilbronn. (pm) Der Heilbronner Weihnachtscircus hat sich in den 23 Jahren seines Bestehens in die Herzen von jährlich über 80.000 kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern gespielt. Es gilt als das zweitgrößte Spektakel dieser Art in Deutschland und die perfekte Symbiose von Weihnachten und familienverbindender Unterhaltung zum schönsten Fest des Jahres. Als Stargast ist "Let’s Dance"-Gewinner René Casselly dabei. Los geht es am Mittwoch, 20. Dezember, im großen Zirkuszelt auf der Theresienwiese. Die letzte Vorstellung ist am Sonntag, 7. Januar.

Sascha Melnjak, Inhaber und Geschäftsführer des Heilbronner Weihnachtscircus, ist Zirkusmann durch und durch. Zusätzlich veranstaltet er auch den Weihnachtscircus in Offenburg und den Zirkus Charles Knie, der sich das ganze Jahr auf Tournee befindet. "Unser Publikum besteht zu 80 Prozent aus Stammgästen: Die Erwartungen sind entsprechend hoch und dürfen nicht enttäuscht werden", erklärt Sascha Melnjak. Zur wohl größten Neuerung gehören in diesem Jahr die komplett neuen Zeltanlagen. "Das alte Zelt war toll, aber das neue, noch größere und vor allem höhere Hauptzelt schlägt alle Rekorde", verdeutlicht der Geschäftsführer.

Das Herzstück, der Kern, an dem der Weihnachtscircus unermüdlich arbeitet, sind und bleiben jedoch die unvergleichlichen Shows auf Weltniveau. Erst vor wenigen Tagen ist Sascha Melnjak von einem großen chinesischen Zirkusfestival zurückgekommen. Voller Begeisterung erzählt er von innovativen Darbietungen, welche die Grenzen des physisch Machbaren zu sprengen scheinen. Die 14 jungen Artistinnen und Artisten der "Dezhou Acrobatic Troupe" gehören zu eben diesen Vertretern des neuen chinesischen Zirkus. Als sensationelle Reifenspringer präsentieren sie Artistik auf höchstem Niveau.

Seit seinen spektakulären Siegen bei "Ninja Warrior" und "Let’s Dance" ist René Casselly in aller Munde. Als waschechtes Zirkuskind gelingt ihm der Spagat zwischen Sport, Tanz und Akrobatik spielend. Auf dem "Internationalen Circusfestival von Monte Carlo" krönte er in diesem Jahr seine Karriere mit der höchsten Auszeichnung. René, seine Schwester Merrylu und Partnerin Quincy Azzario erhielten den "Goldenen Clown" für ihre Darbietung "Pas de Trois". Jetzt kehrt das Trio um René Casselly in die Manege zurück. Sie präsentieren beim Heilbronner Weihnachtscircus ihre atemberaubende Kür, die in diesem Jahr als die konkurrenzlos beste artistische Darbietung der Welt bezeichnet werden kann.

Für alle, die René Casselly persönlich kennenlernen wollen, bietet der Heilbronner Weihnachtscircus eine einmalige Gelegenheit. Gemeinsam mit Moderatorin Rebecca Siemoneit-Barum begrüßt René Casselly seine Gäste bei einem exklusiven Meet & Greet im VIP-Bereich des Weihnachtscircus vor jeder Abendvorstellung. Tickets für dieses tolle Event gibt es im Online-Shop.

Ein weiterer Höhepunkt: die kolumbianische Truppe "Robles". Ohne zusätzliche Sicherung überqueren die Mitglieder dieser derzeit wohl besten Hochseiltruppe das dünne Drahtseil in zehn Metern Höhe.

Insgesamt präsentiert der Heilbronner Weihnachtscircus 14 Top-Acts der internationalen Zirkus-Szene in einem über 50 Künstlerinnen und Künstler umfassenden Ensemble. Artistisches Können, aber auch die großen Emotionen und nicht zuletzt eine riesige Portion Humor machen den Weihnachtscircus zu einem einmaligen Event.

Die Premiere ist am Mittwoch, 20. Dezember, mit einer großen Familienvorstellung um 15.30 Uhr und einer festlichen Abend-Gala um 20 Uhr. Die weiteren Vorstellungen sind täglich um 15.30 Uhr und 20 Uhr. Hiervon abweichend: Heiligabend nur um 14 Uhr, am 1. Januar ist spielfrei, und am letzten Gastspieltag, 7. Januar, ist nur um 15.30 Uhr.

Gewinnspiel

Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost 5 x 4 Tickets für die Vorstellung am Samstag, 23. Dezember, um 15.30 Uhr. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "Weihnachtscircus" an ruediger.busch@rnz.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 26. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.