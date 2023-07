Von Alissa de Robillard

Hirschhorn. Der Sommer ist da, die zweite Hitzewelle rollt über Deutschland und die Böden werden immer trockener. Aber nicht nur die Natur ist auf das flüssige Gut angewiesen: "Trinkwasser ist und bleibt Lebensmittel Nummer eins", sagt Wassermeister Andreas Flachs.

Erst vergangenen Monat wurden die Wasserleitungen abgestellt. Grund dafür waren Arbeiten an den Quellensträngen am Campingplatz, da immer weniger Wasser floss. Inzwischen sind die Sickerstränge gereinigt, vom Wurzelwuchs befreit und wieder in Betrieb.

Über zwei Tage gab es nur das gespeicherte Trinkwasser in den Hochbehältern sowie einen kleinen Überlauf aus Langenthal. "Das war eine gute Übung für den Ernstfall", sagt Bürgermeister Martin Hölz. Die beiden Tage hätten gezeigt, wie die Versorgung durch die Koordination der zuständigen Stellen funktionieren kann. Hölz versichert außerdem: "Die Wasserversorgung für Hirschhorn ist gegenwärtig sichergestellt."

Auch wenn die Anlage am Campingplatz wieder voll funktionsfähig ist und keine akute Wasserknappheit herrscht, zeigt sich Wassermeister Flachs besorgt: "Wenn es jetzt wirklich länger trocken bleibt, dann bekomme ich schon ein wenig Bauchschmerzen", erzählt er. "Einen durchwachsenen Sommer würde ich mir wünschen". Noch schlimmer als die Hitze sei der Wind. Dieser trockne den Boden noch mehr aus als die Sonne, berichtet der Wassermeister.

Für den Ernstfall, dass das Trinkwasser knapp werde, gebe es einen Notfallplan, versicherte Hölz. "Die Quelle am Campingplatz hat aber wieder eine kleine Reserve." Außerdem würden die Firmen, die viel Wasser brauchen, sparsam mit dem Trinkwasser umgehen, wie der Wassermeister berichtet. Die Baustelle an der Michelberg-Brücke verbrauche kaum Wasser. Anders sehe es bei der Baustelle im Steinbruch aus, aber das könne die Stadt abfangen.

Im Wasserwerk durchläuft das Quellwasser verschiedene Stationen, bis es Trinkwasser wird. Foto: Alissa de Robillard

Um gut durch den heißen Sommer zu kommen, ist es dennoch wichtig, das kostbare Gut nicht zu verschwenden. Poolbefüllungen zum Beispiel müssen angemeldet werden. Bei Nachfüllungen sieht das bis dato anders aus. Auf die Rasenbewässerung – vor allem morgens – sollte wenn möglich verzichtet werden. Ein sparsamer Umgang der Bürger unterstütze die Gewährleistung der Wasserversorgung, so Hölz. Mit einer täglichen Quellmessung behält der Wassermeister die Füllbestände im Blick, um schnell reagieren zu können, sollte es doch knapp werden.

Für die Zukunft ist beim Campingplatz die Erschließung einer zweiten Quelle geplant, berichtet der Bürgermeister. Das Vorhaben sei auch schon im Haushaltsplan eingerechnet und für das kommende Jahr vorgesehen. In diesem Jahr würde die Ausgangslage von den verschiedenen Stellen geprüft werden, um 2024 mit dem Bau beginnen zu können.

Im Fall einer Wasserknappheit braucht es aber nicht nur einen Notfallplan für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Feuerwehr. "Das Löschwasser war an den beiden Juni Tagen gewährleistet. Das wird auch im Ernstfall so sein", versicherte der Bürgermeister.

Vorerst gibt es eine Entwarnung: Die Kernstadt und die Stadtteile haben noch genügend Wasser. "Wir tun alles daran, es nicht zu einer Wasserknappheit kommen zu lassen", sagt Hölz. Solle dies aber dennoch der Fall sein, so sei die Stadt mit einem Notfallplan vorbereitet.