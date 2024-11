Die Wiedersehensfreude der Pilgerführerinnen und -führer am Gnadenort zum kostbaren Blut in Walldürn war groß. Viele Gedanken und Anregungen konnten ausgetauscht werden und mit dem Leitwort für 2025 „Freut Euch in der Hoffnung“ kehrten alle wieder gestärkt nach Hause zurück. Foto: Achim Dörr