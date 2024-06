Von Ralf Scherer

Walldürn. Als das Polizeipräsidium Heilbronn am 22. September des vergangenen Jahres die Öffentlichkeit über eine Gewalttat in der Keimstraße am Abend zuvor informiert hatte, dürfte mancher Leser noch geschmunzelt haben: Nachdem zwei erwachsene Männer gegen 20.30 Uhr im Suff einen Dritten verprügelt hatten, mussten sie in Begleitung von Polizeibeamten eine