Walldürn. (Sti.) Das Kaufmännische Berufskolleg II an der Frankenlandschule, das auf dem Kaufmännischen Berufskolleg I aufbaut, ermöglicht es Schülern, mit dem Ablegen einer Zusatzprüfung in den Fächern Mathematik und einer Naturwissenschaft die Fachhochschulreife zu erwerben.

34 Absolventen dieses Schultyps haben am Montag ihre Prüfungen bestanden und die Fachhochschulreife erlangt, die zum Studium an jeder Fachhochschule in Baden-Württemberg berechtigt. Gleichzeitig erwarben sie die Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent".

Die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden haben folgende Schüler:

> Klasse BK2W1 (Klassenlehrer Sebastian Welzenbach): Viktoria Baumgärtner (Walldürn), Johannes Bieber (Dorfprozelten) Shqipe-Sophie Delija (Miltenberg), Lena Dudenhöffer (Laudenbach), Tuana Ercins (Laudenbach), Arnita Ferataj (Walldürn), Lidia Fonina (Buchen), Tiffany Gerhardt (Großheubach), Zara Hewin Gökcen (Weilbach), Selin Kaya (Buchen), Chiara Rohrbach (Buchen), Sophie Schmedding (Weilbach), Marvin Zerndt (Miltenberg) und David Zimmermann (Buchen).

> Klasse BK2W2 (Klassenlehrer Udo Volk): Ben Albert (Limbach), Angelo Bruch (Walldürn), Robin Ekinci (Höpfingen), Nathalie Millagos Ferrer Corporan (Hardheim), Luca Joel Grimm (Mudau), Maximilian Herkert (Osterburken), Ben Hungerland (Bürgstadt), Jana Kapaun (Buchen), Beyza Koc (Großheubach), Vivienne Celestine Salome Laux (Amorbach), Daniel Linger (Kleinheubach), Daniel Müller (Walldürn), Nick Sauder (Kleinheubach), Matthias Schäfer (Michelstadt), Viktoria Schäfer (Hardheim), Fiona Schönig (Walldürn), Elias Paul Schulz (Kirchzell), Michelle Stark (Kleinheubach), Mehmet Yalcin (Eichenbühl) und Soner Yilmaz (Schneeberg).