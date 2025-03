Feierlich wurde der Zeitbriefkasten der 1250-Jahrfeier in Altheim verschlossen. Der besondere Anlass lockte zahlreiche Besucher vor die Kirnauhalle, wo die Zeitkapseln mit Hunderten von Briefen an zukünftige Generationen in eine eigens geschaffene Stele eingelassen wurden. Die Briefe sollen erst zur 1300-Jahr-Feier Altheims im Jahr 2074 geöffnet und an ihre Adressaten verteilt werden. Foto: Daniela Kappes