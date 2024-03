Walldürn/Stadtprozelten. (Sti.) Die tragische Geschichte von zwei Mädchen aus Stadtprozelten hat das Zapfsäulenteam zutiefst bewegt. Selin, 21 Jahre alt, und Esila, 14 Jahre alt, haben Ende Januar bei einem schrecklichen Autounfall zwischen Faulbach und Hasloch ihre 41-jährige Mutter verloren. Ihr Vater verstarb bereits 2004. Seitdem sind die beiden Geschwister weitgehend auf sich allein gestellt.

Beim kommenden "Walldürner Frühling" am 24. März von 13 bis 18 Uhr wird das Zapfsäulenteam der Esso-Tankstelle in Walldürn einen Getränke- und Essensstand an der Volksbank Walldürn errichten. Der gesamte Erlös soll den beiden Mädchen zugutekommen. Angeboten werden verschiedene Getränke und Burger. Die Mutter von Selin und Esila wurde mittlerweile in der Türkei beigesetzt, wo auch der Rest ihrer Familie lebt. Die beiden Mädchen sind zurück in Stadtprozelten, wo sie mit ihrem Stiefvater leben, den ihre Mutter 2017 in der Türkei geheiratet hatte.

Selin hat ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei der Firma Mainmetall in Miltenberg im zweiten Lehrjahr wieder aufgenommen. Leider konnte sie aufgrund des tragischen Verlusts nicht an der Zwischenprüfung teilnehmen. Selin und ihre Schwester Esila, die die achte Klasse einer Realschule besucht, erhalten in ihrer Trauer Unterstützung von Freunden, Bekannten und der von Seiten der Firma, bei der Selin angestellt ist.

Selin möchte für ihre kleine Schwester stark sein und bleiben und ihr eine sichere Zukunft ermöglichen. Es ist wahrscheinlich, dass sie das Sorgerecht für ihre Schwester beantragen wird, da dies noch nicht geklärt ist.

Info: Weitere Spenden können in der Spendenbox für die beiden Mädchen an der Esso-Tankstelle in Walldürn in der Buchener Straße abgegeben werden.