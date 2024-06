Walldürn. (ekö) Wer aktuell durch das Wildgehege bei der Beuchertsmühle spaziert, dem fällt am See neben der Marsbachbrücke eine neu erstellte kleine Hütte auf. Diese Einhausung überbaut eine im See verbaute Pumpstation. Von dort aus drückt eine kräftige Tauchpumpe künftig Teichwasser durch eine 150 Meter lange Zuführung zum höher gelegenen Sauengehege hinauf, wo in der Vergangenheit zu Trockenzeiten akuter Wassermangel herrschte. Die Versorgung der Wildschweine mit Trinkwasser und Suhlennässe zu Notzeiten stellte dann stets eine besondere Herausforderung dar.

Durch Umorganisation und die nun installierte Pumpenanlage ist die Wasserversorgung der Wildparktiere jetzt zukunftsfähig. Die Sauen haben ihre neue Wasserzufuhr. Die Hirsche und Muffel erhielten im Zuge der Bauarbeiten am Wildparksee zuletzt einen kleinen Teich, aus dem sie frisches Quellwasser schöpfen. Es hatte sich nämlich gezeigt, dass sie das Wasser des Marsbachs, in den die geklärten städtischen Abwasser fließen, nicht saufen mögen.

In einem kleinen Akt der Würdigung wurde die neue Wasserversorgung der Wildparktiere offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Dazu trafen sich am Mittwochnachmittag Vorstand und Mitglieder des Vereins Wildpark Walldürn mit Bürgermeister Meikel Dörr. Der Leiter der Unternehmenskommunikation der Firma Mosca, Frank Mutschler, hatte kurzfristig absagen müssen. Das Waldbrunner Unternehmen hatte in einem Projektwettbewerb 2023 regionalen Ideen Raum gegeben, die sonst keine Chance auf eine finanzielle Förderung hätten. Dadurch hatte das Ökologische Beobachtungsgehege im Marsbachtal 1000 Euro erhalten, die in eine leistungsstarke Tauchpumpe investiert wurden.

Die Schwarzkittel und ihr Nachwuchs lassen es sich im Wildgehege gutgehen. Foto: hape

Der Leiter des Forstreviers Walldürn, Stefan Michel, Vorsitzender des Walldürner Wildparks, erläuterte in einer kurzen Ansprache die umfangreichen Vereinsarbeiten und damit erreichten Verbesserungen: "Der See bevorratet rund 500 Kubikmeter Wasser. Das hält künftig auch in regenarmer Zeit genügend Wasser zur Versorgung unserer Tiere vor." Michel dankte allen Möglichmachern des Projekts "Wasserversorgung", allen voran Zimmermann Ralf Englert, der das Pumpenhaus in Eigenregie und vor allem ehrenamtlich für den Verein Wildpark errichtet hat. Nicht zuletzt dem Bürgermeister und seinen Verwaltungsorganen, "die uns, wann immer wir uns mit einem Anliegen an sie wenden, Gehör schenken".

Meikel Dörr sprach in seinem Grußwort der Firma Mosca seinen Dank für die erhaltene Spende und den Vereinsmitgliedern die Anerkennung für ihre geleisteten Arbeiten aus, "die sie alle engagiert, wohl organisiert, ohne großes Aufsehen und, wie ich heute hier erlebe, höchst effektiv ausführen. Das Gehege steht topp da." Der Bürgermeister weiter: "Ehrenamtliches Engagement wie Ihres kann nicht hoch genug geschätzt werden. Es ist das Rückgrat unserer Gemeinschaft und trägt wesentlich zur Lebensqualität in unserer Stadt bei. Der Wildpark im Marsbachtal ist für alle Bürger unserer Stadt mit ihren Familien, aber auch für unsere Gäste in Walldürn ein besuchenswertes Schmuckstück und eine emotionale Bereicherung."

Bei einem anschließenden Gehegerundgang informierte sich der Bürgermeister ausführlich über die technische Infrastruktur von Gehege und Vereinsarbeit, von Wasser- und Stromversorgung über Arbeitsabläufe bis hin zu den scharf geschalteten Wolfschutzeinrichtungen. Dörr ließ sich künftige Projektvorhaben aus erster Hand erklären und sagte deren wohlwollende Prüfung auf Machbarkeit zu. Sichtlich Freude bereitete dem Stadtoberhaupt der Blick hinter die Kulissen, samt der dabei möglich gewordenen besonderen Nähe zum Tier. Als "Entspannung pur" bezeichnete Dörr die leisen Verweilmomente jenseits des Gehegezauns an diesem Nachmittag, nur wenige Meter von den Wildtieren entfernt. In den Begleitgesprächen seines Besuches wurde mit den Forstfachleuten und Vereinsmitgliedern eifrig gefachsimpelt. "Zumindest schon mal eine halbe Jägerprüfung habe ich hier heute absolviert", schmunzelte der Bürgermeister beim Abschied.