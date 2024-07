Walldürn. (dany) Planmäßig senkten sich die Bahnschranken am Mittwochmorgen am Bahnübergang in der Buchener Straße um 9.15 Uhr nach unten, danach ging kurzzeitig nichts mehr.

Wegen einer technischen Störung am Bahnübergang richteten sich die Bahnschranken nicht mehr auf. "Ursache war eine Störung an einem Fahrzeug", erläuterte ein Sprecher der Deutschen Bahn im Gespräch mit der RNZ.

Der Einschaltkontakt für die Schranke erfolge magnetisch. Durch die Störung am Fahrzeug habe der Ausschaltkontakt nicht funktioniert und der Schlagbaum sei unten geblieben.

Erst um 9.35 Uhr bewegte sich die Schranke wieder nach oben. Eine lange Schlange von Fahrzeugen hatte sich inzwischen an der Schranke gebildet.

Update: Mittwoch, 24. Juli 2024, 18.05 Uhr

Am Bahnübergang ging 75 Minuten nichts mehr

Walldürn. (rjs) "Nichts geht mehr", hieß es am Mittwoch gut 75 Minuten lang am Bahnübergang in der Buchener Straße. Zur Hauptverkehrszeit kurz nach 12 Uhr senkten sich die Schranken, um die Einfahrt der aus Richtung Buchen kommenden Regionalbahn in den Bahnhof zu ermöglichen.

Ein Routinevorgang, der normalerweise wenige Minuten dauert, sich in Walldürn aber immer mal wieder zur Geduldsprobe für Verkehrsteilnehmer entwickelt. Aus bisher nicht bekannten Gründen blieben die Schranken bis kurz vor 13.30 Uhr geschlossen und die Signalanlage auf "Rot".

Erst nachdem ein Team des Störungsdiensts der Bahn eingetroffen war und das elektronische System neu gestartet hatte, hoben sich die Schlagbäume wieder. Bis es endlich so weit war, mussten sich Verkehrsteilnehmer selbst zu helfen wissen. Die meisten wendeten ihre Fahrzeuge und suchten sich andere Wege in Richtung Innenstadt, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass sich die Schranken nicht so bald öffnen würden.

Ort des Geschehens

Andere waren dermaßen verärgert, dass sie den geschlossenen Bahnübergang trotz aller damit verbunden Risiken und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung passierten.