Von Daniela Käflein

Walldürn. Die Sanierung des Stadt- und Wallfahrtsmuseums in Walldürn nimmt konkrete Formen an. Bei einem Rundgang durch die historischen Räume gaben Architekt Friedrich Staib und Kuratorin Dagmar Stonus Einblicke in die Fortschritte des 7,3-Millionen-Projekts in der Walldürner Hauptstraße. Beim neuen Anbau der Tourist-Info steht der erste Stock