Plus Walldürn

Was sie beim Wandern an der innerdeutschen Grenze erlebte

Durch Deutschland auf der Suche nach Zusammenhalt: Performance von Katharina Trabert am Sonntag um 11 Uhr in den Löwenlichtspielen.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 39 Sekunden
Auf der Suche nach Zusammenhalt wanderte Katharina Trabert fast drei Monate an der damaligen innerdeutschen Grenze entlang. Ihre Erfahrungen teilt sie bei ihrem Vortrag am Sonntag, 5. Oktober, um 11 Uhr in den Löwenlichtspielen Walldürn. Foto: Frank Stefan Kimmel

Von Daniela Käflein

Walldürn. In Zusammenarbeit mit dem Verein "Kunstreich", den Löwenlichtspielen und der Stadtbibliothek lädt die Künstlerin Katharina Trabert zu einer außergewöhnlichen Reise durch Deutschland ein. Am Sonntag, 5. Oktober, um 11 Uhr, wird sie im Kino Walldürn in der Vortrags-Performance "Durch Deutschland zu Fuß: Katharina Traberts Suche nach

Daniela Käflein
Daniela Käflein
Redakteurin
zu unseren Autoren  
