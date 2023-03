Walldürn. (Sti.) Ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Walldürner Fastnacht ist seit vielen Jahren der "Schmutziche Dunnerschdaach" in "Großdürn". So konnte man auch in diesem Jahr wieder viele närrische Figuren und bunte Kostüme in den Straßen und in den Gasthäusern sehen.

Die Straßenfastnacht ging bei trockenem Wetter sowie angenehmer Außentemperatur einmal mehr wieder in die