Von Ralf Scherer

Walldürn. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer brechen regelrecht ein und werden sich – so lauten zumindest die aktuellen Prognosen – so bald auch nicht mehr erholen. Gleichzeitig steigen Kosten für Personal, Energie oder Baudienstleistungen stark an. Finanziell stehen der Stadt Walldürn schwierige Zeiten bevor.

Zumal auch die konjunkturelle Lage