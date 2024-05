Walldürn. (rjs) Rauchentwicklung in einem Kellerraum des AWO-Pflegeheims "Maria Rast" in der Pater-Josef-Eckstein-Straße hat am Mittwoch gegen 12.45 Uhr die Brandmeldeanlage der Einrichtung ausgelöst. Die Walldürner Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen an.

In einem Raum hinter den Garagen hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt in der Notstromversorgung für die Notbeleuchtung für die Rauchentwicklung gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr war die Elektroanlage erst wenige Stunden zuvor von einem Fachmann gewartet worden.

Nachdem die Feuerwehrleute den Brandschutz sichergestellt, den Raum belüftet und die Anlage mit einer Wärmebildkamera überwacht hatten, blieben die Einsatzkräfte vorsichtshalber noch vor Ort, bis ein Elektriker die betroffenen Akkus überprüft hatte.

Ernsthafte Verletzungen erlitt durch den Vorfall niemand. Zwei Angestellte des Pflegeheims wurden vom Rettungsdienst versorgt, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Neben zwei Rettungswagen des DRK waren auch ein Notarzt und der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes alarmiert worden, um im Falle eines Brandes die medizinische Versorgung und gegebenenfalls Evakuierung einer größeren Zahl von Personen koordinieren zu können.

Die Bewohner durften jedoch allesamt in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Einige von ihnen beobachteten den Einsatz von den Fenstern ihrer Zimmer aus.

Von Dienst wegen verschafften sich auch Bürgermeister Meikel Dörr und der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Schmitt einen Überblick über die Situation. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.