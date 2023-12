Walldürn. (pm) In ein Winterwunderland verwandelt sich der Innenhof des Verwaltungsgebäudes Schloss von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Dezember – und zwar im Rahmen der "Dürmer Schlossweihnacht". Das Organisationsteam der Stadt Walldürn verspricht besinnliche Momente sowie kulinarische Genüsse für Besucher jeden Alters. Der Weihnachtsmarkt bietet eine Vielzahl von Attraktionen, um die festliche Stimmung zu erleben. Ein Kinderkarussell, duftende Leckereien, handgefertigte Geschenke, musikalische Darbietungen und weihnachtliche Dekorationen tragen zur einzigartigen Atmosphäre bei.

Höhepunkt für kleine Besucher dürfte der Besuch des Nikolaus auf der "Dürmer Schlossweihnacht" sein. Er kommt am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr auf den festlich geschmückten Innenhof des Verwaltungsgebäudes und verteilt die Stiefel der Stiefelaktion der Stadt Walldürn an die Kinder. Das DRK bietet seinen traditionellen Weihnachtsbaumverkauf von Freitag bis Sonntag am Schloss an.

Darüber hinaus präsentieren viele Aussteller ihre Produkte: Handmade by PiNoPa; Dekoartikel aus Reliefgießmasse und Kerzen von Nadine Lehner; Holzdekoration Kempert; Dekoartikel und Geschenkartikel von Anja Kern-Schulz; Katja Chlaus (Vorwerk); selbstgemachte Holzdekoration und Holzspielzeug vom Pfadfinderbund Süd; genähte, personalisierte und handgemachte Deko vom Handmadeshop "Bee Loved"; Keramik Liebe; Victoria Schmuck von Patricia Buschmann; AWO-Seniorenwohnanlage; Flohmarkt in der Linsengasse.

Die "Dürmer Schlossweihnacht" bietet zudem eine breite Palette kulinarischer Köstlichkeiten: von internationalen Leckereien über Grillstationen bis hin zu speziellen Getränken. Stände gibt es vom DRK-Ortsverband mit internationalen Köstlichkeiten (süß und deftig); von der Metzgerei Kaufmann, vom Gasthof Schieser; vom Soldatenhilfswerk der Bundeswehr; von der FG "Fideler Aff"; von der AWO-Seniorenwohnanlage; von Marjas Käseladen, von Isabella Seeber und von Sportbox Walldürn.

Das Programm

> Freitag: 18 bis 18.30 Uhr Junges Odenwälder Blasorchester (Jobo); 19 bis 21.30 Uhr "JW’s Eagle One Project".

> Samstag: 16 bis 18 Uhr Ensemble "Brass Collection"; 18.30 bis 21.30 Uhr "Chris & Denise".

> Sonntag: 14.15 bis 14.30 Uhr Klarinetten-Ensemble der Musikschule; 14.30 bis 15 Uhr Theaterstück "Ein Dorf findet Weihnachten" der Theater-AG der Grundschule Walldürn; 15 bis 17 Uhr Blasmusik Altheim; 16 Uhr Besuch des Nikolaus samt seinen Gehilfen Knecht Ruprecht und Weihnachtsengel (Stiefelaktion der Stadt Walldürn); 17.30 Uhr Bekanntgabe der Sieger der Bilderausstellung; 17.45 bis 18.45 Uhr gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern.

Info: www.wallduern.de