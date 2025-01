Walldürn. (pm) Das Rathaus nimmt die winterliche Witterung zum Anlass, um alle Bürger an ihre Räum- und Streupflicht zu erinnern. Gleichzeitig appelliert die Verwaltung an alle Verkehrsteilnehmer, Straßen für die Räum- und Streufahrzeuge freizuhalten, um einen reibungslosen Winterdienst zu gewährleisten.

Die entsprechende Satzung der Stadt verpflichtet alle Straßenanlieger dazu, Gehwege werktags von 7 bis 21 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 21 Uhr von Schnee und Eis freizuhalten. "Der Schnee soll dabei am Straßenrand aufgehäuft werden und darf keinesfalls in den Fahrbahnbereich eingebracht werden", heißt es.

Verstöße gegen diese Vorschriften will das Rathaus als Ordnungswidrigkeit ahnden. Beim Nichtbeachten droht also eine Geldbuße. In der Vergangenheit konnte der Bauhof zum Teil nicht alle Straßen räumen und streuen. Schuld daran sind falsch geparkte Fahrzeuge, die die Durchfahrt für Räum- und Streufahrzeuge erheblich erschweren oder unmöglich machen.

Für den Winterdienst ist eine freie Durchfahrtsbreite von mindestens 3,50 Metern erforderlich – in Kurven oft sogar mehr. Besonders beim versetzten Parken sollen Verkehrsteilnehmer auf ausreichenden Platz achten, damit der Winterdienst seine Arbeit effektiv und zügig erledigen kann. "Gemeinsam können wir die Straßen befahrbar halten", so Meikel Dörr.