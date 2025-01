Von Ralf Scherer

Walldürn. An Dreistigkeit ist der jüngste Fall in einer Serie von Einbrüchen in Walldürn kaum zu überbieten: Zwischen 20.30 Uhr am Mittwochabend und 5.50 Uhr am Donnerstagmorgen hinterließen Unbekannte im Auerberg-Schulzentrum im Theodor-Heuss-Ring eine Schneise der Verwüstung.

Das Fenster zum Rektorat aufgehebelt, mehrere Türen und Schränke