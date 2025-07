Pfarrer Karl Kreß (abgebildet mit Ehefrau Waltraud Kreß) tritt am 1. August seinen Ruhestand an. Im Rahmen einer würdevollen Verabschiedung zeichnete Bürgermeister Meikel Dörr (l.) den beliebten Geistlichen mit der Stadtmedaille in Silber aus. Foto: Bernd Stieglmeier