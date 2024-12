Von Ralf Scherer

Walldürn. Den Funktionstest hat der modernisierte Bahnübergang an der Bundesstraße 47 oberhalb der Beuchertsmühle am Mittwoch ohne Probleme bestanden. "Der Bahnübergang ist wieder in Betrieb", bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Um die Sicherheit des Schienennetzes zu erhöhen, hatte die Deutsche Bahn in