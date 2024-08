Von Daniela Käflein

Walldürn. Frische Odenwälder Erdbeeren an Weihnachten? Wo gibt’s denn so was? Bei Philipp Eggert, Martin Kimmel und Roland Grimm in Walldürn. Mit ihrem Pflanzen-Anbau im Container machen sie das Unmögliche möglich: Anbau von Pflanzen, unabhängig von Wetter und Klima.

"Tatsächlich haben wir Weihnachten vergangenes Jahr elf Kilo Erdbeeren geerntet