Walldürn. (Sti.) Den Höhepunkt des dritten Wallfahrtssonntags der diesjährigen Hauptwallfahrtszeit stellte die Predigt von Weihbischof Matthias König aus Paderborn beim Pontifikalamt in der Basilika dar. Kirchenmusikalisch feierlich umrahmt wurde der Gottesdienst von Organist Robert Schmeiser und vom Walldürner Singkreis unter der Leitung von Simon Schmeiser.

Zunächst begrüßte jedoch Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula die Gläubigen aus Nah und Fern, unter ihnen Pilgergruppen aus Viernheim, Miltenberg, Wenschdorf und Großheubach. "Inmitten aller Herausforderungen unserer Zeit dürfen wir als Glaubende die Hoffnung nicht verlieren, sondern müssen sie vielmehr stärken und weitertragen", sagte Pater Josef mit Bezug auf das diesjährige Motto der Walldürner Wallfahrt "Freut Euch in der Hoffnung" (Röm. 12,12).

Nach den von den Lektoren Achim Dörr und Fränklin Molnar vorgetragenen Lesungen aus der Apostelgeschichte und aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom sowie nach der Verkündigung des heiligen Evangeliums nach Matthäus durch Diakon Tobias Eckert stellte Weihbischof König das Thema "Danke für Dein Herzblut" in den Mittelpunkt seiner Predigt.

Der Begriff "Herzblut" sei ein altes Bild für etwas, das aus der Mitte einer Person kommt. Nicht nur Sportfans würden mit Herzblut und viel Leidenschaft ihre Mannschaft begleiten. Viele würden ihren Sport mit Herzblut ausüben und dabei vieles andere hintenan stellen, um in Wettbewerben gut zu sein, um zu gewinnen oder um wenigstens mithalten zu können.

Herzblut sei in vielen Bereichen am Werk: Eltern würden alles für ihre Kinder geben, Lehrer würden versuchen, ihre Schüler für das Leben zu rüsten, und auch in der Politik gebe es immer noch Frauen und Männer, die für das Allgemeinwohl alles geben und dabei oftmals in Kauf nehmen, angefeindet oder diskreditiert zu werden.

Wenn er Besucher aus anderen Kulturen zu Gast habe und nach der politischen Situation in deren Ländern frage, komme es oft vor, dass dort Politik fast wortgleich mit Korruption sei. Da sei er immer dankbar, dass das in Deutschland nicht so sei. "Hier ist oft echtes Herzblut in Spiel", so der Weihbischof.

Die Apostel Petrus und Paulus, auf deren Hochfest dieser Wallfahrtssonntag in Walldürn gefallen sei, seien Beispiele, wie der Glaube an Christus von Menschen mit Herzblut verkündet wurde und wird – oft um den Preis, das eigene Blut für ihn zu vergießen.

Aber wo finde man solche Gläubigen, die heute noch mit Herzblut für ihre Überzeugung eintreten? "Man erschreckt doch oftmals, wie schnell in unserem Land die christliche Tradition abgebrochen ist", so König. Ganze Generationen hätten heute mit Glaube und Kirche nichts mehr im Sinn.

Nur noch weniger als 50 Prozent der Deutschen gehörten heute einer der beiden großen Kirchen in Deutschland an. Selbst wenn man andere Konfessionen und Freikirchen dazurechne, sei man dennoch eine Minderheit. Die Kirchenaustrittszahlen seien nach wie vor dramatisch hoch, und fast müsse man sich schon rechtfertigen, "zu diesem Verein" zu gehören.

Zurecht bestehe die Sorge um die Zukunft des Glaubens und die Verkündigung der Botschaft Christi in den westlichen Ländern, wenn kaum noch ein Christ mit Herzblut für den Glauben einstehe. Genau hier solle die Wallfahrt nach Walldürn neue Zuversicht geben. Gerade hier in Walldürn werde einem nahegebracht, warum man freudige Hoffnung habe dürfe.

"Denn das Geheimnis des kostbaren Bluts Christi möchte das Herz für die Botschaft öffnen, was wir Gott wert sind: Wir Menschen, seine oft so sündhaften Geschöpfe, bedeuten ihm so viel, dass er das Herzblut seines Sohnes einsetzt, um uns Menschen in Liebe an sich zu binden", sagte der Weihbischof.

Christen würden an einen Gott glauben, der erst gebe und dann auf Gegenliebe hoffe. Dabei sei das Kreuzopfer seines Sohnes der entscheidende Beweis dieser sich frei verschenkenden Liebe: Gottes Sohn habe alles für die Menschen gegeben.

Dies sei bis heute die Kernbotschaft des christlichen Glaubens geblieben. Am Gnadenort in Walldürn werde diese Botschaft den Gläubigen neu ins Herz gegeben, damit das "Herzblut" wieder für Christus pulsiere.

"Menschen werden durch das Wunder einer vergangenen Epoche und durch all den Glauben und die Gebete, die seit fast 700 Jahren von diesem Ort aus zu Gott aufsteigen, angerührt", so König. Die Frage, die eine Wallfahrt nach Walldürn aufwerfe, sei vermutlich genau diese: "Sind wir nicht nur bereit, die Liebe Gottes zu uns anzunehmen, für die das kostbare, das Herzblut seines Sohnes steht?

Sondern vor allem: Sind wir bereit, sie zu erwidern? Mit unserem gelebten Glauben, mit einer Liebe, die wie die Liebe Christi alle einschließt?"

Das heilige Jahr solle die Hoffnung stärken, dass es immer neue Menschen gibt, die das weitertragen, indem sie es vorleben.

"Freut Euch in der Hoffnung", das solle jeder zuversichtlich sagen können, wenn er Walldürn verlässt. "Weil es Grund zur Hoffnung gibt. Trotz aller Abgründe in der Kirche, trotz all der Kriege und Gewalt in dieser Welt", ermutigte König die Gläubigen, mit diesem Vorsatz zurück in den Alltag zu gehen: "Jesus Christus, mein Herzblut gehört Dir, der Du dies für mich vergossen hast."