Von Daniela Käflein

Walldürn. Holländische Gemütlichkeit mit "Koffie und Kaas" zelebrieren können die Gäste ab Freitag, 14. Februar, um 10 Uhr in Walldürn. Denn dann öffnet Marja Rijsdijk in ihrem Käseladen "Am Plan" ihr Café und erfüllt sich damit einen lang gehegten Wunsch. Die Vorbereitungen dafür laufen zurzeit auf Hochtouren.

Am Valentinstag gibt es ein