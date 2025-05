Walldürn. (adb) "Ristorante L’Essenza" ist der Name des neuen gastronomischen Angebots im Mollenhof in der Klosterstraße: Am traditionsreichen Platz eröffnete Diego Servia Ende März ein kleines italienisches Lokal mit rund 50 Sitzplätzen, in dem er seinen Gästen die klassische Küche seines Heimatlands offeriert.

Von der sizilianischen Insel Marettino und aus der dortigen Stadt Trapani stammend, lebt der 43-Jährige seit 2019 in Deutschland. Er bringe langjährige Erfahrungen in der Gastronomie mit und lege besonders großen Wert auf original italienische Rezepte, wie er im RNZ-Gespräch betonte.

So umfasst die Speisekarte eine Fülle an Pizzen, Nudelgerichten sowie Fisch und Fleisch. Als dazu passende Erfrischung bietet Servia unter anderem italienische Weine und Liköre an. Der Name des Restaurants bezieht sich auf den Kern der "Dolce-Vita"-Lebensphilosophie.

Der Mollenhof hat in Walldürn eine lange Geschichte: Der Name etablierte sich um das Jahr 1700 und erinnert an den Walldürner Amtmann F. R. Moll, der das Areal als Lehen vom Kurfürsten und Erzbischof von Mainz erhalten hatte.

Das Anfang der 1980er Jahre sanierte Areal gilt als Wiege der Walldürner Kunstblumenfabrikation; die älteste erkennbare Jahreszahl datiert auf 1587.