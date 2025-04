Von Daniela Käflein

Walldürn. Rinaldo Figus – von den Kunden einfach Rino genannt – wechselt den Standort für seine Eiswerkstatt und zieht vom Bettendorf-Ring in das neue Hollerbach-Gebäude in der Adolf-Kolping-Straße. Eröffnung ist am Donnerstag, 1. Mai.

Über 30 Jahre ist er schon in der Gegend, hat sich in Osterburken, in Hardheim und jetzt in Walldürn mit selbst gemachten italienischen Eisspezialitäten einen Namen gemacht und kann auf seine Kundschaft zählen. Die Wanderschaft ist jetzt vorbei. Rino ist angekommen in neuen, hellen Räumen im Erdgeschoss des neuen Gebäudes inmitten von Walldürn und freut sich über das moderne Ambiente, das immer mehr Formen annimmt.

Hell und geräumig präsentiert sich das neue Eiscafé in der Adolf-Kolping-Straße. Foto: Daniela Käflein

"Theke und Kühltechnik, alles ist neu, und den Gästen steht auch eine überdachte Terrasse zur Verfügung", zeigt er stolz nach draußen. Dort ist Platz für 50 Gäste, während im Innenraum noch einmal 40 Eisfans Platz nehmen können.

Aber nicht nur Stühle und Tische sollen in den neuen Räumen Platz finden, sondern auch zwei Sofas und eine kleine Theke mit Hocker, an der die Gäste sitzen und nach draußen schauen können. "Der Platz ist viel zentraler und besser", meint der Gelatiere und freut sich, dass es auch genügend Fahrradständer und Parkplätze gibt. Der barrierefreie Zugang ist praktisch für Menschen mit Handicap. Rino versteht sein Handwerk und ist mit Leidenschaft dabei. Gutes Eis herzustellen ist nicht einfach und erfordert einige spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten. Außerdem ist das Thema Hygiene bei der Eisherstellung sehr wichtig, da fast ausschließlich mit leicht verderblichen Lebensmitteln wie Milch und Eiern gearbeitet wird. Seine Abnehmer hat er schon längst überzeugt und deshalb viele Stammkunden. Und selbst wenn die Schlange vor der Theke lang ist, lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen und hat immer einen guten Spruch auf den Lippen – mit italienischem Akzent versteht sich. Ursprünglich sollte ein Bäcker mit Café diese Räume beleben, aber die Verhandlungen gestalteten sich schwierig. Und Rino ist bereit, auch für "Panini" zu sorgen.

"Auch die Personalfrage ist geklärt", verdeutlicht er im Gespräch mit der RNZ. Da fällt ihm ein Stein vom Herzen. "Und wenn es brennt, hilft auch mal meine Familie", meint er mit einem Augenzwinkern. Er selbst denke noch nicht ans Aufhören. "Ich habe kein Haus, keinen Garten und auch keinen Lumpi. Da mache ich doch lieber Eis", lacht der nicht mehr ganz junge Italiener. Alle paar Wochen probiert er eine neue Eissorte aus, und zur Eröffnung am 1. Mai gibt es Dubai-Eis, verrät er.