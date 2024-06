Walldürn. (pm) In einem dringenden Aufruf wendet sich Bürgermeister Meikel Dörr an die Bürgerinnen und Bürger von Walldürn und bittet eindringlich, keinen Müll im Wald zu entsorgen. An der Waldgrenze in der Albert-Schneider-Straße wurden kürzlich nach Angaben der Stadt Sperrmüll und Hausmüll illegal abgeladen. "Diese unsachgemäße Müllentsorgung führt nicht nur zu erheblichen Mehrkosten für die Stadt, die den Müll nun aufwendig einsammeln und entsorgen muss, sondern schädigt auch die Umwelt und gefährdet die heimische Tierwelt", so das Stadtoberhaupt.

"Wir alle tragen Verantwortung für unsere Stadt und unsere Natur. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen und darauf zu achten, dass kein Abfall im Wald landet", betont Bürgermeister Dörr. Obwohl es Gesetze und erhebliche Geldbußen gibt, die die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen vorschreiben, gibt es immer noch Menschen, die illegal ihre Müllentsorgung betreiben.

Dieser Müll kann durch seine Art beziehungsweise Zusammensetzung zu einer Gefährdung von Boden, Grundwasser, Gewässern oder sogar der Luft führen. Der städtische Bauhof hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die illegale Müllablagerung zu beseitigen. Dennoch ist es wichtig, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.