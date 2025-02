Von Letizia Schäfer

Altheim. Hört man ein dreifaches "Helau!" durch die Kirnauhalle schallen, so feiern die Aaldemer Narren wieder Fastnacht. Kunterbunt und mit ausgelassener Stimmung schunkelte das närrische Volk in der sechsstündigen Sitzung bis in die frühen Morgenstunden. Nicht nur neue Büttenredner und eine Tanzpremiere, sondern auch die moderne Licht- und Sound-Anlage wurden