Walldürn. (adb) Philosophie ist seit Heraklit ein prägender Begriff der griechischen Kultur – und seit einem Monat ein einladendes griechisch-mediterranes Restaurant im Herzen Walldürns: Im früheren "Mollenhof" eröffneten Stavros Pantelidis und Vasilios Kalaitzis am 2. Januar ihr Lokal "Philosophie".

In diesem erwartet den Gast eine klare Philosophie: "Bei uns soll sich jeder Besucher wohlfühlen, eine schöne Zeit verbringen und den Abend ganz entspannt genießen!", erklären die beiden Gastronomen im Gespräch mit der RNZ.

Beide blicken im Sektor der Gastronomie auf einige Erfahrungen zurück: Der in Deutschland geborene Stavros Pantelidis hatte in Heilbronn eine Gaststätte und in Frankfurt am Main ein Sportheim betrieben; Vasilios Kalaitzis hatte auf Rhodos und später in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki als Barkeeper und Koch gearbeitet.

Der Walldürner "Mollenhof" hat eine lange Geschichte. Der Name etablierte sich um 1700 und erinnert an den Walldürner Amtmann F. R. Moll, der das Areal als Lehen vom Kurfürsten und Erzbischof von Mainz erhalten hatte. Das Anfang der 1980er Jahre sanierte Areal gilt als Wiege der Walldürner Kunstblumenfabrikation. Die älteste erkennbare Jahreszahl datiert auf 1587. (adb)

Auf den ehemaligen "Mollenhof", in dem zuletzt 2020 ein gastronomischer Betrieb beherbergt war, kamen die beiden Freunde eher beiläufig. Stavros Pantelidis hat Verwandte in Walldürn: den früheren "rasenden Griechen" Costa und seinen Sohn Niko, den man als Betreiber von "Nikos Pub" kennt.

So erfuhr er vom längeren Leerstand der urigen Räumlichkeiten in der Klosterstraße. "Wir haben uns alles angesehen und festgestellt, dass es passen könnte – und es hat gepasst.

Die Räume haben Potenzial und ihren eigenen Charme, auch in Walldürn selbst gefällt es uns recht gut: Es handelt sich um eine schöne, ruhige Stadt auf dem Land", sagt Vasilis Kalaitzis, der für den Küchenbetrieb zuständig ist und die Cocktails mixt. Den Service übernimmt Stavros Pantelidis.

Die gemeinsame "Philosophie" im gleichnamigen Lokal sieht eine umfassende Speisekarte vor, die das Spektrum von Gyros und Souflaki über Nudel- und Fischgerichte bis hin zu traditionellen Ofengerichten bietet.

"Auch exklusive griechische Weine gehören zu unserem Angebot", betont der 50-jährige Stavros Pantelidis nicht ohne Stolz. Genuss sei der oberste Anspruch. "Man geht essen, um sich zu beschenken. Genau das soll der Gast bei uns tun", fügt der 43 Jahre junge Vasilios Kalaitzis an. Bis zu 52 Gäste haben Platz in den liebevoll dekorierten Räumen.

Und damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: Es gibt bereits einige Pläne, die auf ihre Verwirklichung warten. "Unser mittelfristiges Ziel ist ein Biergarten, allerdings nicht direkt am Lokal: Es wäre unser großer Wunsch, wenn wir nach Absprache mit der Stadtverwaltung auf dem Schlossplatz eine Möglichkeit finden könnten", betonen sie.

Das Konzept stehe schon: "In unserem Biergarten würde es eine andere Karte mit Schwerpunkt auf Snacks, Aperitifs, Cocktails und Burger geben. Das Ganze würde sich weg vom klassischen Restaurantbetrieb und stark in Richtung Streetfood bewegen", schildern die beiden.

Bis es dazu kommt, ruht freilich alle Aufmerksamkeit auf dem Restaurant in der Burgstraße: "Wir erfüllen den ehemaligen Mollenhof wieder mit Leben – und mit unserer ganz eigenen Philosophie!", erklärt Stavros Pantelidis.