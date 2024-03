Von Ralf Scherer

Walldürn. Viel zu wenig Platz für Einsatzkräfte und Material, ein modernes Löschfahrzeug kann nirgends untergestellt werden, und die Bausubstanz an sich ist ohnehin nicht mehr auf der Höhe der Zeit: Die Verhältnisse im Feuerwehrgerätehaus in Glashofen entsprechen längst nicht mehr den Erfordernissen an ein modernes Einsatzkonzept.

Diese