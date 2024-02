Von Ralf Scherer

Walldürn. Mit ihrer geschlossenen Zustimmung zum Haushalt 2024 und zur Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 haben die Fraktionen im Gemeinderat der Verwaltung eine Fülle an Aufgaben mit auf den Weg gegeben. Insbesondere im Bereich der Gebäude- und Straßensanierung stehen in Walldürn in den kommenden Jahren zahlreiche Großprojekte bevor.

Dass