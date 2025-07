Von Daniela Käflein

Walldürn. Einblicke in normalerweise verschlossene Welten gewährte das Odenwald-Hospiz am Sonntag zum ersten Mal in seiner elfjährigen Geschichte beim Tag der offenen Tür. Dementsprechend groß war der Ansturm auf die Einrichtung, die einen ausgezeichneten Ruf genießt.

Die Leiterin des Hospizes, Christine Lehner, verdeutlichte bei der Begrüßung,