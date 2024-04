Walldürn. (adb) Die Walldürner Höhe und insbesondere der Golfclub Glashofen-Neusaß sind um eine kulinarische Attraktion reicher: Unter großem Publikumsinteresse feierte am Samstag das "Limes-Eck" mit Pächterin Suzana Christian seine offizielle Einweihung. Gleichzeitig präsentierte sich das Clubrestaurant in neuem Anstrich: Stolz verwies Ronald Schneider als Präsident des Golfclubs auf die komplette Renovierungsaktion.

Das hob auch Bürgermeister Meikel Dörr hervor: "Mit viel Liebe zum Detail wurde ein Ambiente geschaffen, das sowohl die Freunde des Golfsports als auch Liebhaber der deutschen Gastronomie begeistern wird. Der Fokus auf regionale Produkte und die Pflege der deutschen Kochtradition versprechen ein kulinarisches Erlebnis, das den Geist unseres reichen kulturellen Erbes widerspiegelt", betonte er und zeigte sich überzeugt darüber, "dass das ,Limes-Eck’ als Ort des Genusses zu einem Treffpunkt für Gemeinschaft und Geselligkeit wird und sowohl Einheimischen als auch Gästen unvergessliche Momente beschert".

Hier setzte Präsident Ronald Schneider an. "Mögen sich hier alle Besucher wohlfühlen und verwöhnen lassen", bekräftigte er und stellte die neue Pächterin Suzana Christian, die vorher ein Restaurant in Erbach betrieben hatte, und den freundschaftlich "Abi" genannten Koch vor. Beiden wünschte er "maximale Erfolge" in Verbindung mit viel Freude bei der Arbeit.

Die Speisekarte umfasst vorrangig deutsche Gerichte, die mit großer Leidenschaft für das Kochen zubereitet und serviert werden. Auch Ehrenpräsident Heinrich Hennig und Thomas Hennig als Geschäftsführer des Golfclubs Glashofen-Neusaß zeigten sich erfreut über die einladende Clubgastronomie.

Das Ambiente wiederum lag in den Händen Manfred Bauers: Nicht nur als Vizepräsident des Golfclubs, sondern auch als Seniorchef des Kleinheubacher Unternehmens Reinhold Keller oblag ihm die Ausgestaltung des nach annähernd 40 Jahren runderneuerten Clubrestaurants. "Besonderen Wert wurde auf eine schöne Umgebung gelegt, die zum Wohlfühlen verleitet", betonte Bauer und ließ wissen, dass das Restaurant zum Sommer um einen Biergarten für Radler und Wanderer ergänzt werden soll – schließlich steht es nicht nur den Golfern offen und richtet sich an alle, die ein Faible für Genuss haben.