Mit der Öffnung des Blutschreins am Blutaltar durch Bischofsvikar Dr. Peter Kohl aus Freiburg begann am gestrigen Sonntagvormittag die bis zum 13. Juli dauernde vierwöchige Hauptwallfahrtszeit „Zum Heiligen Blut“ in Walldürn. Foto: Bernd Stieglmeier