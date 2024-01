Walldürn. (lra) Die Landesstraße L518 im Bereich Gottersdorf bis zur Kreisgrenze ist derzeit aufgrund von Frostschäden und einer hohen Belastung sehr stark beschädigt.

Das Lkw-Aufkommen hatte sich aufgrund der Umleitung der Bundesstraße B47 zuletzt noch einmal verstärkt. Deshalb hat der Fachdienst Straßen des Landratsamts dort nun die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt.

Zudem wurde eine Tonnagebeschränkung auf 7,5 Tonnen angeordnet, um die Strecke zumindest für den Pkw-Verkehr offen halten zu können. Lkw können auf der ausgebauten Bundesstraße B27 und der Landesstraße L521 über Hardheim nach Miltenberg fahren. Entsprechende Hinweisschilder sind in Walldürn und in Miltenberg angebracht.

Parallel will die Straßenmeisterei Schäden im Rahmen der technischen Möglichkeiten ausbessern. "Eine nachhaltige Verbesserung ist allerdings aufgrund der vorhandenen Schäden in der Fahrbahndecke nicht mehr zu erreichen", wie das Landratsamt mitteilt. Die Verantwortlichen setzen sich deshalb weiterhin mit Nachdruck für die Sanierung der Strecke ein – und dabei nehmen sie das Land in die Pflicht.