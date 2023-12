Walldürn. (rjs) Nach dreimonatiger Bauzeit befinden sich die Arbeiten am Bahnübergang in der Waldstraße auf der Zielgeraden: Am Montag überprüften Mitarbeiter der beteiligten Firmen und der Bahn die neue Schranken- und Signalanlage auf Funktionsfähigkeit, während parallel dazu die Fahrbahnmarkierung aufgebracht wurde. Läuft auch am heutigen Vormittag alles nach Plan, soll die Sperrung gegen

