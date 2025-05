Von Jana Türschel

Altheim. Sie sind so bunt wie ihr Name und so wild wie ihr Sound: "The Wild Skittles" (TWS) – eine junge Band aus Altheim, die sich seit ihrer Gründung im November 2023 mit viel Leidenschaft, Energie und Talent zu einem musikalischen Geheimtipp in der Region entwickelt hat.

Schon vor ihrer offiziellen Gründung verband die Bandmitglieder eine enge