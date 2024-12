Walldürn. (adb) Dieser musikalische Höhepunkt in der Adventszeit richtet sich (nicht nur) an die Freunde des Schlagers und der volkstümlichen Musik sowie der Welt des Alpenglühens: "Die klingende Weihnacht aus den Bergen" am Sonntag, 15. Dezember, wird den Besuchern in der Basilika ab 16 Uhr einen festlichen, besinnlichen und zugleich frohen Nachmittag schenken. Das Staraufgebot ist beachtlich: Neben der aus Walldürn stammenden Sängerin Liane sind viele weitere große Namen zu Gast.

Für beste Unterhaltung sorgen etwa "Mario & Christoph", die ehemaligen Stimmen des unvergessenen "Alpentrio Tirol". Mit ihrem Gespür für gefühlvolle Melodien und traditionelle Weihnachtsklänge schaffen sie es, die Herzen des Publikums zu berühren, und bringen den Zauber ihrer Heimat in die Basilika.

Da ist Liane nicht weit: Die charismatische Sängerin mit der klaren, warmen Stimme sorgt mit ihren eigenen Liedern sowie traditionellen Weihnachtsliedern für Emotionen und weihnachtliche Harmonie – "Weihnachten wie es früher war" in Form einer magischen Zeitreise.

Dazu passt auch Schwarzwaldbotschafter und SWR-Moderator Hansy Vogt. Er ist ein echter Entertainer: Kaum ein Künstler ist so vielseitig wie der sympathische Badener, dessen Musik stets festliche Freude, Heimatgefühl und Charme zum Hörer bringt. Und nicht zu vergessen: Geri der Klostertaler. Als Mitglied der ehemaligen "Klostertaler", jener Kultgruppe des volkstümlichen Pop-Schlagers, begeistert er mit seiner Stimme und seinem Talent an vielen Instrumenten: Ob mit Steirischer Harmonika oder seinem Alphorn verleiht er jedem Konzert eine ganz besondere Note – sicher auch in der Basilika.

Der nächste Gast kennt Walldürn bereits, war er doch vor wenigen Wochen schon einmal zu Gast: Als einer der Sympathieträger des "Liane-Fests" begeisterte Miguel Gaspar als vielversprechender Newcomer. Nun kommt er wieder ins badische Frankenland und wird traditionelle Weihnachtslieder in gewohnt emotionaler Interpretation präsentieren. Dazu gesellt sich Sanny: Als unverwechselbare Stimme der Berge – ihm wird eine gewisse Nähe zu Kastelruther-Spatzen-Frontmann Norbert Rier nachgesagt – bringt er das Gefühl der Südtiroler Berge in die Basilika.

Seine Darbietungen wecken tiefe Emotionen und lassen die Zuhörer von schneebedeckten Gipfeln und der Weihnachtszeit in den friedlichen Bergen träumen.

So macht die Kombination aus traditionellen Weihnachtsliedern, besinnlichen Momenten und virtuoser Instrumentalkunst das Konzert zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Info: Einlass ist ab 15 Uhr. Karten gibt es im Pfarrbüro Walldürn, bei Gehrig Travel Walldürn, bei Beate Fröschen (Tel. 06282/4080301), bei der Schuhmacherei Höpfingen, beim Liane-Fanclub und online bei Eventim.