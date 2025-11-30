Sonntag, 30. November 2025

Walldürn

"Advent im Kaiserhof" am 13. und 14. Dezember

Lichterglanz und Glühweinduft: Scheune des Museums wird wieder winterliches Weihnachtsdorf.

30.11.2025 UPDATE: 30.11.2025 04:00 Uhr 46 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Walldürn. (pm) Bereits zum 15. Mal verwandeln sich der Hof und die Scheune des Museums "Zeit(T)räume" in der Unteren Vorstadtstraße 45 in ein winterliches Weihnachtsdorf voller Tradition, Handwerkskunst und weihnachtlicher Klänge. Am Samstag, 13. Dezember, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 14. Dezember, von 13 bis 18 Uhr öffnet der vom Förderverein Museum "Zeit(T)räume" organisierte "Advent im Kaiserhof" seine Pforten.

Besucher dürfen sich auf ein liebevoll gestaltetes Veranstaltungsprogramm freuen. Zahlreiche Aussteller präsentieren hochwertiges Kunsthandwerk, liebevoll gefertigte Naturprodukte sowie weihnachtliche Geschenkideen aus der Region.

Ein besonderes Highlight sind die Drechselvorführungen, bei denen traditionelle Handwerkskunst live erlebbar wird. Ein weiterer Höhepunkt: Gerhard Friedrich liest Weihnachtliches in Dürmer Mundart – ein interessanter Beitrag zur kulturellen Identität der Region.

Für stimmungsvolle Momente sorgt am Sonntag um 14.30 Uhr der Auftritt der Grundschüler. Auch das Museum öffnet seine Türen und bietet am Sonntag um 15.30 Uhr eine weihnachtliche Führung an, die Einblicke in vergangene Zeiten gibt. Das Museumsareal bietet mit seinem Ambiente den Rahmen für eine authentische, weihnachtliche Atmosphäre. Lichterglanz, der Duft von Glühwein, Kaffee und Kuchen sowie das besondere Flair aus Tradition und Besinnlichkeit machen die beiden Tage zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

