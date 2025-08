Von Ralf Scherer

Walldürn. Die Nibelungenhalle soll nun doch nicht – wie im März vom Gemeinderat beschlossen – in zwei Etappen, sondern auf Empfehlung der Fachleute des Architekturbüros "Kubus 360" (Stuttgart) auf einen Schlag abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung stimmte das Gremium in der Sitzung am Montag im