Walldürn. (Sti.) Nach rund zweijähriger Bauzeit ist mit dem fertiggestellten ASB-Neubau am "Leinenkugel" ambulant Betreutes Wohnen in Gemeinschaft für Senioren möglich. Wie von Leiterin Stella Lindemann in einem Pressegespräch zu erfahren war, bietet die Einrichtung künftig ein wohnortbezogenes und individuelles Angebot für Senioren – verbunden mit der Sicherheit, rund um die Uhr bestens

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote