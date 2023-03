Walldürn. (Sti./jam) Wer Jack Nicholsons Wutrede am Ende des Films "Eine Frage der Ehre" kennt, ist vertraut mit dem Konzept des naiven Pazifismus. "Wir leben in einer Welt voller Mauern, und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden", beharrt sein Charakter Colonel Jessup in einer Selbstverteidigungsrede.

Obwohl Jessup in diesem 30 Jahre alten Film die Rolle des